Depois de a filha de Melão, Yasmin, ter mandado uma mensagem a Virginia López onde lhe contava que o artista estava "tão pertinho" de si, partilhando o piso e o número da cama do hospital onde o músico está, a ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' foi visitá-lo.

Um momento que foi relatado pela própria Virginia López numa publicação que fez no Instagram.

"[...] O abraço, os sorrisos, as lágrimas de emoção… a felicidade a pesar das dores mutuas… Tanta falsidade nesse programa que não recomendo, em que nos conhecemos - sim, porque eu não conhecia os Excesso ok??? Mas eu olhei nos olhos do Melão e disse: Não quero saber se ainda te atiram soutiens nos concertos dos Excesso, adoro-te e desejo-te todo o sucesso do mundo. Mas lembra-te, isto aqui é a vida real! E verdadeiro", contou.

Na mesma publicação, Virginia López pediu: "Todo o amor que me enviam a mim, por favor, enviem a eles, Sofia Branco [namorada de Melão] e Melão. Agora precisam mais do que eu".

"A vida muda em 0,5 segundos… vamos viver", escreveu, por fim. Veja a publicação na íntegra e todos os detalhes da sua chegada ao quarto do hospital onde estão internados Melão e Sofia Branco.

