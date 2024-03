O grupo de nomeados do 'Big Brother' sofreu uma alteração ao final da noite de ontem, 25 de março.

Na Prova Boomerang, quatro concorrentes em risco foram desafiados a vestirem o maior número de peças que conseguissem num curto período de tempo. João e André acabaram empatados e foi o líder a salvar João das nomeações.

Horas depois, durante o 'Extra' com Marta Cardoso, as imagens foram repetidas dentro da casa e nelas foi possível confirmar que João vestiu um colete já depois de terminado o tempo.

"Não há margem para dúvidas. O João vestiu o colete bem depois de terminar o tempo. Por isso, em bom rigor, não houve empate. O justo vencedor da Prova Boomerang é o André. Nunca é tarde para corrigir uma injustiça, por isso vou encerrar a linha telefónica do André e abrir a linha telefónica do João", explicou o Big.

João, inconformado com a decisão, pediu para que as imagens fossem repetidas e apontou para o facto de André ter uma camisola ao pescoço, sem a ter vestido completamente. Big não aceitou esta perspetiva e manteve João nomeado.

Assim sendo, do primeiro grupo de nomeados desta edição do 'Big Brother' fazem parte Carolina Nunes, Catarina Ribeiro, Daniel Pereira, Nélson Fernandes e João Oliveira. Um deles será expulso da casa no próximo domingo.

