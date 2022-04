Virginia López foi a concorrente escolhida para abandonar a casa do 'Big Brother Famosos'. A escritora e jornalista, que entrou no jogo já semanas depois da estreia, foi expulsa com 89% dos votos.

"Entrar no Big Brother foi improvável, mas uma grande uma aventura", disse já nos estúdios da Venda do Pinheiro.

Depois da saída da espanhola, lutam agora pelo seu lugar na casa Marie, Miguel Azevedo, Fernando Semedo e Nuno Graciano.

A liderança da semana está nas mãos de Marco Costa.

