A gala do 'Big Brother Famosos' teve como tema este domingo, dia 23 de janeiro, os dilemas. Ao longo de toda a emissão, os concorrentes foram convidados a tomar várias decisões, tendo sido Bruno de Carvalho o primeiro a ser colocado à prova.

O presidente da casa no decorrer da passada semana teve de escolher se lia uma carta da mãe ou se entregava a Liliana uma carta da mãe da cantora. Cavalheiro, Bruno ofereceu à mulher por quem confessou estar apaixonado a oportunidade de ouvir a mãe.

Jorge foi o segundo concorrente a receber um dilema, por ter sido o primeiro salvo da noite, o cantor teve de escolher se Jardel poderia ouvir uma mensagem da filha... Mas em troca o grupo teria de ficar dois dias sem água quente para o banho, podendo apenas aquecer a água no fogareiro. O cantor foi generoso com o antigo jogador de futebol e deixou que este tivesse oportunidade de ouvir a filha.

Outro dos grande momentos da noite, como não poderia deixar de ser, foi a expulsão. Depois de um duelo renhido, Jaciara alevou a melhor e Nuno Homem de Sá abandonou o jogo com mais de 60% dos votos dos portugueses.

Por ter sido a última salva, também Jaciara teve direito a um dilema. A concorrente escolheu entre Kasha e Jay Oliver para oferecer uma imunidade, sem saber que quem não fosse escolhido ficaria automaticamente nomeado. A brasileiro escolheu Kasha para ficar imune e deixou assim Jay Oliver automaticamente nomeado.

Seguiu-se a prova do presidente, com Catarina Siqueira a sair vencedora e só depois as nomeações.

Bruno de Carvalho, Jorge Guerreiro, Jardel e Marta Gil juntam-se assim ao leque de nomeados do qual já fazia parte Jay Oliver. Estes são os cinco nomes em risco de expulsão no próximo domingo.

Leia Também: Manuel Luís Goucha. "Não sei se gosto muito da Jaciara"