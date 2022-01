Esta quinta-feira, 6 de janeiro, sobrevoou pela casa do 'Big Brother' o primeiro avião com uma mensagem de apoio.

Jorge Guerreiro foi o grande sortudo ao receber do exterior palavras de carinho e apoio que serviram assim de elogio à sua participação no jogo. "Jorge, que Deus te dê mais do que aquilo que nos dás", lia-se na faixa.

A mensagem deixou o músico radiante e os restantes colegas partilharam da sua alegria. Veja aqui o momento.

