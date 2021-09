Já começaram os confrontos na nova casa do 'Big Brother'. Fábio não se inibiu em dar uma opinião sincera a Ana, sublinhando que não se identificou com ela e com o seu comportamento desde que entrou no reality show.

"És aquela que gosto menos. Não gostei de ti, mal cheguei já estava ali um show. A voz já te tinha cortado e estavas ali a fazer um show. É a maneira de estar, não quer dizer que és má pessoa, mas como dizes que consegues fazer com que as pessoas gostem de ti, a mim não conseguiste", sublinha.

"Não acho que sejas uma boa líder no sentido em que, por exemplo, estava ali um blazer e começaste aos gritos", acrescentou, notando que Ana poderia ter agido de outra maneira.

Veja o momento:

Leia Também: 'Big Brother'. Ana Barbosa sobre o marido: "Fui buscá-lo à maternidade"