Ana Barbosa é uma das concorrentes que está a dar mais que falar no 'Big Brother' devido à sua postura mais rígida e frontal. No entanto, numa conversa com dois dos seus colegas de casa, a participante falou do seu lado pessoal, neste caso, da história de amor com o marido.

"Ele veste as calças em casa, ele é o líder em casa. Eu só sou líder no trabalho. Ele ensinou-me isso", começou por dizer.

"Não gostava dele quando o conheci, era muito mais novo que eu. Costumo dizer que fui buscá-lo à maternidade e ele diz-me que me vai meter num lar", diz ainda, em tom de brincadeira.

