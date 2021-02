No ano passado, ainda sem saber que iria continuar a fazer parte do programa da TVI, Susana Dias Ramos falou com o Fama ao Minuto sobre a novidade de Teresa Guilherme e Cláudio Ramos estarem juntos na apresentação deste ‘Big Brother – Duplo Impacto’. Na altura disse: “Acho que vai ser muito bom a nível de apresentação e muito bom a nível de concorrentes”. Será que as expectativas da comentadora foram superadas?

“Foram superadas, sim. Sabia que seria interessante ver esta dupla a trabalhar em conjunto, mas não previ esta energia boa que se criou entre os dois. Acho que acrescenta dinâmica e boa disposição às galas e, nos tempos que correm, fazem falta programas que transmitam esta energia”, respondeu numa nova conversa com o Fama ao Minuto.

Destas três últimas edições do ‘Big Brother’, qual será para Susana a ‘melhor’ em termos de jogo - sendo que esta que está agora a decorrer é diferente das anteriores porque não são novos rostos? E, em termos emocionais, o que será mais difícil, jogar com pessoas que não conhecemos ou com pessoas que, de alguma forma, conhecemos?

“Eu seria hipócrita se não assumisse que o ‘BB2020’ foi tão fora da caixinha que conseguiu trazer de volta os tempos em que Portugal parava para assistir aos BBs. Mas estas dinâmicas de diferença são previsíveis, personalidades diferentes, pessoas com experiências de vida também diferentes fazem falta num jogo. Os três são diferentes, cada um deles com seu ‘sumo’. Penso que a 'Revolução', a partir de uma determinada altura, começou a ter falta de ritmo, o que fez com que as pessoas se desinteressassem... Aqui, parece que todos se conhecem, e eu acho isso mais complicado a nível emocional. Vão algumas histórias mal resolvidas, cá de fora, e isso não costuma dar certo”, partilhou.

Há pouco mais de uma semana, o programa recebeu novos concorrentes: Sofia, Bernardina, Pedro e Cláudio. Sobre estas escolhas, e questionada sobre se retirava algum dos participantes e trocava por outro nome, Susana afirmou: “Não tirava ninguém... acho que acrescentar é a melhor escolha”.

“Acho que são duas jogadoras que já sabem bem ao que vão, e isso traz mais valias ao programa”, acrescentou, falando de Bernardina e Sofia Sousa. “Entretanto, entraram mais dois rapazes também eles prontos para mexer com o jogo! Acho que vêm por aí muitas polémicas”, continuou, sem esconder: “Gostaria de ver por lá a Érica, sem dúvida”.

Quando foi anunciada a participação de Sofia Sousa, a agora ex-concorrente Teresa, mãe do ex-companheiro de Sofia (Tierry), decidiu abandonar o programa. “Este é um jogo que se faz sozinho e nunca em família”, explicava quando abandonou a casa mais vigiada do país. Decisão com a qual Susana Dias Ramos concorda “completamente”.

“É um jogo arriscado onde não há lugar para estes desconfortos, daí que entenda perfeitamente a posição da Teresa. Pensou nos riscos envolvidos e tomou a decisão que lhe pareceu mais segura”, justificou.

Também há pouco mais de uma semana, Pedro Soá decidiu desistir do programa, decisão que já era esperada por parte de Susana. “Para ser sincera, já há cerca de duas semanas que me parecia que podia acontecer. Estava deslocado, desconfortável e a tolerar a experiência, não a vivê-la”, explicou.

Já vários concorrentes confessaram que sentem que o jogo está feito para Bruno Savate ser o grande vencedor. No entanto, a comentadora não partilha desta opinião. “Acho que o jogo dele é perigoso. Há uma linha muito ténue que separa o ‘provocador’ do ‘maldoso’, e acho que não tarda vai-se começar a esfumar essa linha e as pessoas vão reagir, dentro e fora da casa”, disse.

E qual o concorrente que tem vindo a surpreender Susana, pela positiva e pela negativa? “Pela positiva, a Noélia. Habituou-nos a uma determinada postura e agora estamos a ver uma Noélia diferente, mais jogadora, mais audaz. Pela negativa, a Joana Diniz [que já abandonou a casa], talvez porque tivesse as expectativas muito altas com aquilo a que ela nos habituou... boas gargalhadas, brincadeiras, entretenimento. Acho que falhou ali alguma coisa”, respondeu.

Antes de terminar a conversa, e numa altura particularmente difícil com o agravamento da pandemia, Susana Dias Ramos deixou uma mensagem a todos os portugueses. De lembrar que a Covid-19 também ‘invadiu’ recentemente o leque de comentadores do ‘Big Brother – Duplo Impacto’, com Pedro Crispim, Ana Garcia Martins e Flávio Furtado infetados.

“Fiquem em casa. Eu só saio de casa para ir a Lisboa fazer o 'Extra' e volto direta. A televisão não para. Daí que continuemos a fazer o programa, agora com cuidados redobrados, e testes semanais. Protejam-se da melhor forma que puderem, é o que tento fazer, sempre com muito receio deste vírus”, rematou.

