Diana Lopes e Miguel Vicente voltaram a protagonizar uma intensa discussão na casa do 'Big Brother'. Os dois participantes estavam numa leve troca de acusações quando o concorrente de Faro, em mais do que uma ocasião, referiu que a colega se esquece, por vezes, do filho que deixou antes de entrar na casa.

Diana, indignada com estas acusações, atirou: "Desculpa? Não te admito que digas isso! Nunca me esqueço que tenho um filho e acabou aqui a conversa, acabou mesmo!".

A jovem de 28 anos disse ainda que Miguel não tem "noção" e deixou um aviso inacabado: "Se voltas a dizer que eu só me lembro do meu filho quando me convém...".

Diana Lopes, de seguida, acabou por se emocionar e referiu que nunca falou da família do colega.

