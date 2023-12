Perante os vários rumores de que 2024 irá arrancar com a estreia de um novo 'Big Brother', como já havíamos avançado aqui, a TVI decidiu confirmar que vem aí uma nova edição do reality show, revelando ainda o nome do apresentador.

Cláudio Ramos regressa à condução isolada deste programa, depois de ter levado a cabo a edição de sucesso de 2020.

Cristina Ferreira fica assim afastada do formato, até porque, na mesma altura, estará no ar com 'Dança com as Estrelas'.

"Claúdio Ramos reencontra-se com o 'Big Brother' e prepara uma edição muito especial para animar o começo de ano na casa mais vigiada do país", pode ler-se na nota enviada pela TVI às redações.

De forma a evitar outros rumores, o canal esclareceu, no mesmo comunicado, que Cristina voltará ao formato ainda no próximo ano. "Com as luzes da casa ainda acesas, o jogo no 'BB 2023' continua ao rubro com os olhos no grande prémio final. Cristina Ferreira, apresentadora da atual edição, fica também confirmada como apresentadora do 'BB 2024'", conclui a nota.

Vale lembrar que já no início deste mês de dezembro, o Fama ao Minuto equacionou a possibilidade de 'Big Brother - Desafio Final' ser entregue a outro apresentador, tendo em conta a estreia, para breve, do 'Dança com as Estrelas'. Leia Também: Vem aí um 'Big Brother - Desafio Final' já em janeiro! Eis o que sabemos