Os concorrentes do 'Big Brother' desrespeitaram as regras do reality show e vão por isso ser sancionados.

A informação é revelada nas redes sociais do reality show.

O 'castigo' a que estarão sujeitos os participantes será revelado em direto no diário das 19h00, apresentado por Mafalda de Castro e Helena Coelho.

O que terão feito de errado os habitantes da casa mais vigiada do país?

Leia Também: Paixão no Big Brother? Bruno confessa estar a gostar de outro concorrente