Cláudio Ramos foi o apresentador escolhido para a emissão desta sábado do 'Extra' do 'Big Brother'. Depois de um bloco de imagens onde Catarina Severiano era confrontada por vários elementos do grupo, o comunicador opinou sobre a concorrente.

"As pessoas vão cair-me todas em cima, mas a Catarina é chata como a potassa", notou Cláudio.

A observação deixou Nuno Homem de Sá, Cátia Basílio, Joana Taful e Ricardo Pereira, os ex-concorrentes que foram comentadores nesta emissão, às gargalhadas.

"Eu sou o Cláudio Ramos, não sou a Mafalda [Castro] nem a Marta [Cardoso]", atirou de seguida, notando que não é um dos apresentadores regulares desta edição do reality show e que pode, por isso mesmo, dar a sua opinião.

