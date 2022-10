A TVI confirmou os rumores que há uns dias se faziam sentir, Cláudio Ramos vai mesmo voltar ao 'Big Brother' no papel de apresentador.

O anfitrião do programa 'Dois às 10' não voltará, para já, a conduzir as galas de domingo do formato, mas regressa este sábado, 22 de outubro, para apresentar uma emissão especial.

"Cláudio Ramos conduz uma emissão especial do 'Big Brother", revela o canal.

A emissão especial apresentada por Cláudio Ramos irá para o ar ao final da noite e contará com a presença de vários comentadores do reality show.

