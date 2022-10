'Só eu sei porque estive na casa' é o título do novo livro de Virginia López, que conta a experiência da escritora no 'Big Brother Famosos 2'. Com o objetivo de promover a obra, Virginia marcou presença esta quinta-feira no programa 'Dois às 10'.

Em direto, a autora teve oportunidade de defender-se da polémica em que se viu envolvida depois de ter sido notícia na imprensa que mencionou Cláudio Ramos no livro de forma alegadamente pejorativa.

"Cláudio, não fiques triste o 'clickbait' e o jornalismo de Instagram é outro mundo", disse, garantindo que nada tem contra o comunicadora.

"Eu li a passagem e, palavra de honra, fico zero triste. Fiquei zero chateado", assegurou Cláudio Ramos. "Eu sou mesmo a pessoa que diz quem quer que ganhe no programa, não me importo nada", atirou ainda.

A passagem do livro de Virginia López a causar polémica na imprensa refere-se ao facto de Cláudio Ramos ter afirmado publicamente que gostava que Vanessa Silva fosse a vencedora do 'Big Brother Famosos 2' por ser sua amiga. Virginia não critica diretamente a postura do apresentador, mas questiona em 'Só eu sei porque estive na casa' o facto de estas afirmações causarem um sentimento de injustiça perante os restantes participantes.

Veja aqui o momento em que o apresentador e a escritora esclareceram a polémica.

