Cláudio Ramos voltou a conduzir um Diário do 'Desafio Final' às 19h esta quarta-feira, dia 10 de janeiro.

Após a expulsão de Pedro Soá na terça-feira, dia 9, apenas dois dias após o início do programa, a casa recebe agora duas novas concorrentes.

Iasmin, que participou na última edição, e Jandira, ex-concorrente de 'O Triângulo', são as novas inquilinas da 'casa mais vigiada do país'.

No entanto, apenas uma das concorrentes ficará na casa. O público tem 24h, a partir do final desta tarde, para decidir qual das duas irá permanecer no programa.

