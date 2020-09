Uma vez mais Sónia Jesus mostrou ser uma mulher que não leva desaforos para casa, pelo contrário. A ex-concorrente do 'Big Brother' respondeu a um comentário feito pelo marido de Diana, uma das atuais concorrentes, nas redes sociais.

Depois de partilhar uma imagem do programa 'Extra' para o qual Sónia foi convidada para ser uma das comentadoras, Lucídio de Oliveira afirmou: "A 'sabedoria' da Fanny, do Hélder homofóbico e da Sónia cobra a comentar. Ui que bom, só não fujo porque 'me faltam pernas'", afirmou, ironizando com a sua própria condição física.

Não tardou muito até que Sónia surgisse para responder: "Olha lá oh rapaz, controla a língua porque a Diana tem-se mostrado uma boa jogadora e tu com estes comentários a incentivar o ódio podes vir a estragar o jogo dela".

Lucídio, por seu turno, argumentou: "Estás em todo o lado, Sónia. Beijinhos".

"Os meus apoiantes fazem-me chegar quem me tenta rebaixar. Não é bonito este tipo de comentários da tua parte sendo que tens a Diana lá dentro. Não devias destratar ninguém para não incentivares o ódio, sendo que a Diana tem uma personalidade muito serena, não me parece que apoie este teu tipo de comentários", disse ainda Sónia.

