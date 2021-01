Anuska disse adeus à casa mais vigiada do país. A concorrente do 'Big Brother - Duplo Impacto' foi a escolhida pelos portugueses para abandonar o reality show com de 58% dos votos.

Na despedida, Anuska não conseguiu esconder as lágrimas tendo-se refugiado em Hélder que disse que confiava nela.

Entretanto, esta semana serão quatro os concorrentes que vão a nomeações: Noélia, Rui Pedro, Sandrina e Teresa.

Quem é que preferia que saísse?

