Ana Garcia Martins (ou A Pipoca Mais Doce) esteve presente no banco de comentadores do 'Extra do Big Brother' desta terça-feira e acabou por revelar que está a ser 'atacada' por amigos de Rui Pedro.

A digital influencer já deixou claro em várias ocasiões que não é fã da postura do empresário, pelo que não hesita na hora de criticar a prestação do concorrente.

"Amigos e apoiantes de Rui Pedro lançaram uma petição para eu ser expulsa de comentadora", disse. E rematou, com o seu humor característico: "Já vai em 247 assinaturas se for às 250 mostro uma mama. Mentira".

