Luís Borges é um comentador assíduo do 'Big Brother' no Twitter e não ficou indiferente à agitação à volta de um dos concorrentes do programa, que voltou a estar no ar este domingo.

André Filipe tem sido alvo de várias piadas na Internet, motivo que levou Luís Borges a defender o concorrente que, confessa, é um dos seus favoritos.

"Não percebo o facto de aqui no Twitter muitas pessoas gozarem com o André Filipe... o mundo é mais bonito com pessoas diferentes! #bbtvi", escreveu o modelo.

Leia Também: Concorrente de 'Big Brother - A Revolução' é amiga de Diogo Carmona