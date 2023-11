O 'Big Brother' ficou sem mais uma pessoa, como mandam as regras do jogo. Esta semana a concorrente expulsa foi Anastasiya Bondar.

“Entrar no 'Big Brother' foi uma grande lição", disse a agora ex-concorrente do reality show da TVI, como citam na página de Instagram do programa.

Na gala de domingo, dia 12 de novembro, foram também escolhidos os 'novos' nomeados. Agora em risco de sair no próximo domingo estão Francisco Monteiro, André Lopes, Márcia Soares, Sílvia Silva e Hugo Andrade.

A líder da casa esta semana é Joana Sobral.