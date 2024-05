Uma edição da Bíblia que pertenceu a Elvis Presley - e que estava na sua mesa de cabeceira quando o artista morreu, em 1977 - foi a leilão.

A licitação está atualmente nos 30 mil dólares, de acordo com a GWS Auctions, que refere ainda que um leilão ao vivo irá decorrer a partir de 25 de maio.

"A Bíblia está gravada com o nome Elvis Aaron Presley, em ouro, e contém uma grande quantidade de páginas marcadas, com livros e passagens sublinhadas", refere a casa de leilões na descrição do artigo.

