As saudades da mãe foram o grande destaque da recente publicação de Bibá Pitta na sua página de Instagram, esta quarta-feira.

A celebridade partilhou com os seguidores uma fotografia antiga, onde aparece na companhia da mãe, Piedade Pitta, e do irmão, Pedro.

"Memórias de amor, memórias do melhor colinho, memórias do amor mais verdadeiro, memórias do amor que nunca tem fim, memórias do amor de MÃE", escreveu na legenda do registo que rapidamente captou a atenção de muitos seguidores. Veja abaixo todas as reações.

