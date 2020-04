Bibá Pitta é uma amante de exercício físico e as rotinas saudáveis não se alteraram mesmo em tempo de quarentena.

Esta segunda-feira, dia 13, a socialite, de 55 anos, mostrou aos seguidores que a semana começou com uma boa dose de energia: Uma corrida na companhia do cão.

"Pronto já está corrida feita com o Doutor!!! Precisamos os dois do mesmo!! Correr, correr para ficar estafados, senão ninguém nos atura em casa. Boa semana, vamos ficar todos bem", escreveu ainda na legenda do vídeo em que se mostra a correr ao lado do 'cãopanheiro'.

