Bibá Pitta viajou no tempo e recuperou uma carinhosa memória do dia do seu casamento. A imagem, que fez questão de partilhar nas redes sociais, mostra-a na pista de dança com o pai.

"Adoro esta fotografia... Querido pai, ainda bem que ficámos sempre a viver lado a lado. Temos o privilégio de todos os dias nos fazeres sentir que todos estamos sempre de mãos dadas e que contamos sempre contigo. Sou ou não sou uma privilegiada? O melhor pai do universo? É o meu, claro", escreveu na legenda.

A declaração de amor deixou os seguidores de Bibá Pitta enternecidos, deixando a caixa de comentários repleta de reações igualmente carinhosas.

Leia Também: Neto pergunta a Bibá Pitta "por que Madalena não é portuguesa"