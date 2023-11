Bibá Pitta e o marido, Fernando Gouveia, estão a desfrutar de uns dias de férias bem longe de Portugal.

O casal viajou até ao Dubai e Abu Dhabi, onde, segundo a própria, gostaram de estar, e agora seguem rumo a outro país.

Na sua conta no Instagram, Bibá partilhou uma fotografia tirada no Dubai ao lado do marido e desvendou o próximo destino.

"Adeus, Dubai e Abu Dhabi! Foi pouco tempo mas foi intenso e fantástico, é outro mundo. Gostei muito! Vou voltar um dia, quem sabe. Agora, rumo ao Sri Lanka! Até já", escreveu a relações públicas, desvendando o próximo destino de férias do casal.

