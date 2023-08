Beyoncé pagou cerca de 100 mil dólares, aproximadamente 91 mil euros, para manter as estações do metro em Washington DC abertas durante mais tempo. A decisão foi tomada depois do seu concerto este domingo, 6 de agosto, no estádio FedExField ter sido adiado por causa da chuva forte e trovoada.

"Devido ao mau tempo que pode atrasar o início da 'Renaissance World Tour' desta noite no estádio FedExField, o último horário do metro terá uma hora extra, para além daquela anteriormente já anunciada", disse a Metropolitan Area Transit Authority num comunicado.

"A hora adicional será financiada pela digressão de maneira a cobrir o custo de 100 mil dólares para circularem mais carruagens, manter as 98 estações abertas para os passageiros circularem e outras despesas operacionais", completa.

As linhas do metropolitano, segundo a CNN, encerrariam à meia-noite, contudo com a atitude da artista, os fãs conseguiram voltar para casa em segurança.