Beyoncé está no centro de uma polémica com também cantora Erykah Badu.

A artista, de 42 anos, revelou a capa do seu vinil do oitavo álbum de estúdio 'Act II: Cowboy Carter' no Instagram esta quarta-feira, dia 20, que a mostrava sem roupa, apenas com uma faixa e com longas tranças.

Entretanto, a cantora Erykah Badu, de 53 anos, recorreu às redes sociais para criticar Beyoncé, dizendo numa story no Instagram - onde publicou novamente a capa do novo disco da artista: "Hmmm. Diz, alguma coisa, Jay Z. Deixaste essa mulher e essas abelhas ['bees', fãs de Beyoncé] fazerem isto comigo?"

Embora não esteja claro exatamente o que é que na capa do álbum de Beyoncé deixou Erykah irritada, a cantora é conhecida por usar longas tranças com contas, tais como as que usa Beyoncé na capa, há décadas.

Os fãs reagiram aos comentários de Erykah e não pouparam nas críticas. "Eu adoro a Erykah Badu, mas esta briga unilateral tem que parar!", escreveu um fã, enquanto outro apontou que Erykah "odeia a Beyoncé"

"Ela [Beyoncé] usa tranças desde o início da carreira. A Erykah não é dona das tranças", afirmou.

"Qual é o problema da Erykah com a Beyoncé? Estou tão confuso", escreveu ainda outro internauta.

