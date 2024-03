Sabemos que ousadia não falta a Emily Ratajkowski mas, dúvidas houvessem, a modelo voltou a provar que é uma mulher muito segura e confiante durante uma festa organizada pelo casal Jay-Z e Beyoncé.

O evento privado, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, contou com várias figuras conhecidas, ainda que o visual de Ratajkowski tenha sido o que mais deu nas vistas.

A modelo escolheu um vestido completamente transparente, deixando assim a descoberto os seios e umas cuecas pretas.

Esta não é a primeira vez que Emily Ratajkowski opta por looks deste género. Numa entrevista recente, a mãe de Sly, de dois anos, disse que a nudez deve ser encarada com normalidade e que isso não implica que as mulheres devam ser sexualizadas.

Veja abaixo as fotografias do look em causa.

