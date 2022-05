Foi para o ar o documentário 'A Grande Corrida', sobre Bernardo Sousa, piloto e vencedor da segunda edição do 'Big Brother Famosos', da TVI.

Um momento especial que levou Bernardo Sousa a partilhar um desabafo no Instagram, esta quinta-feira, onde confessa que ficou muito emocionado.

"Entre as lágrimas que me escorrem pela cara poderia dizer tanta coisa, mas vou simplesmente dizer obrigado a todos os que me trouxeram até aqui! Obrigado", disse.

