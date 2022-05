Cristina Ferreira voltou a falar de Bernardo Sousa na sua página de Instagram. Esta quinta-feira, 26 de maio, depois de ter ido para o ar o documentário 'A Grande Corrida', a apresentadora da TVI dedicou uma nova publicação ao piloto, a quem teceu rasgados elogios.

Junto de algumas fotografias de ambos, Cristina Ferreira afirmou que tem em Bernardo um amigo.

"O Bernardo. Guardo na memória a primeira semana dele na casa. Tímido, envergonhado, inseguro. Foi ganhando brilho a cada semana. No fim a vitória. A vontade de voltar a viver. Sem amarras. Disse-me ontem que só quer voltar a ser feliz. E merece tanto. Eu ganhei um amigo. Deus teima em dar-me pessoas boas. Sem esperar. Terá em mim sempre as mãos e o coração. Nada me deixará mais feliz que vê-lo brilhar. Estarei sempre na meta para brindar. À vida. Que sabe o que faz", disse.

