Quando entrou para a casa do 'Big Brother Famosos', Bernardo Sousa encontrava-se no rescaldo de uma separação, pelo que não imaginava que tão cedo o seu coração voltasse a estar disponível para se apaixonar.

Mas ao conhecer Bruna Gomes, durante o programa, percebeu que a vida lhe trocou as voltas.

O vencedor do reality show esteve hoje à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa das manhãs da TVI e mostrou-se rendido à personalidade da cara metade, que atualmente é uma das concorrentes do 'Big Brother - Desafio Final'.

"O discurso dela, o posicionamento, a defesa das mulheres, isso é que me apaixona. Não posso ser hipócrita, gosto de pessoas inteligentes. Gosto de pessoas bonitas, também. Mas uma pessoa inteligente, madura... Quem me dera com 26 anos ter a maturidade que ela tem, teria sido campeão do mundo", disse.

Questionado sobre o facto de Bruna Gomes ter colocado um travão em alguns momentos em que Bernardo quis avançar com a relação, este confessou: "Foi reeducar da minha forma de estar, mas foi bom porque era impensável tolerar aquele tipo de coisas, fez-me pensar que fazia sentido. Estamos num programa, ela vive dos mídia, da internet. Já vinha com um rótulo de ser 'ex' de não sei quem, nunca era a Bruna Gomes. Mostrou que ela teve a maturidade de pensar 'em primeiro lugar eu'".

Maria Botelho Moniz, por sua vez, elogiou o casal "por ter gerido tão bem" as emoções dentro da casa.

