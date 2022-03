Bernardo Sousa está a ser alvo de duras críticas por parte de espetadores e comentadores do 'Big Brother Famosos'. Em causa estão atitudes, comportamentos e declarações do piloto de automóveis que são consideradas preconceituosas.

Bernardo questionou Vanessa Silva sobre a orientação sexual de Tanya, mostrando-se "estupefacto" ao perceber que esta poderia ser lésbica.

O tema foi comentado no 'Extra' de segunda-feira e levou Flávio Furtado a fazer duras críticas ao concorrente.

"Quando ele vem com o primeiro argumento de que não me visto de mulher por respeito às mulheres, porque isto é ridicularizar, mas depois fica no sofá a ridicularizar os colegas, a rir imenso do desfile dos colegas. Depois, afinal, diz: 'não estou preparado para quebrar certos tabus, certas barreiras. Já quebrei duas ou três, mas esta ainda não estou preparado'. Leva-me a pensar que o Berneando é extremamente preconceituoso para não dizer, quiçá, mal resolvido", atira Flávio.

"Um homem ou uma mulher bem resolvidos não têm problema em abraçar outro, em dar um beijinho. Ele, acho que é extremamente preconceituoso e corro o risco de dizer que é mal resolvido", reforça, convicto de que as perguntas de Bernardo sobre a orientação sexual de Tanya podem prender-se com ciúmes da relação da cantora com Bruna Gomes.

