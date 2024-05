O Manchester City tornou-se campeão no domingo, dia 19 de maio, e o português Bernardo Silva festejou a conquista junto da família.

Bernardo Silva publicou na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece no relvado com a companheira, Inês Tomaz, e a filha de ambos, Carlota, após a grande vitória.

"Campeões quatro vezes seguidas e seis vezes em sete anos. Que dia", escreveu na legenda da imagem onde podemos ver a filha do futebolista vestida com o equipamento do Manchester City.

