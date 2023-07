Bernardo Silva casou-se recentemente com Inês Degener Tomaz. O enlace decorreu com o Douro como pano de fundo e a festa foi digna de conto de fadas, o que ainda não sabíamos é que se tornou ainda mais encantadora por ter um caracter solidário.

Catarina Furtado revelou esta quarta-feira, 12 de julho, que o jogador de futebol e a esposa recusaram os presentes que habitualmente os convidados oferecem e apelaram a que cada um fizesse uma doação a instituições ou associações de solidariedade social.

"Desejo as maiores felicidades ao Bernardo Silva e à Inês Degener Tomaz por todas as razões. E também porque escolheram transformar o dia especial do seu casamento numa ação de solidariedade: renunciaram os presentes e pediram aos seus convidados para entregarem um donativo a duas associações, uma delas, a Corações com Coroa", contou a apresentadora, responsável por um dos projetos escolhidos pelo atleta.

"Muito obrigada pelo vosso coração coroado! Abraço meu e de toda equipa da CCC", declarou ainda, partilhando uma fotografia de um encontro recente com o casal - que aparentemente terá ido à Coração com Coroa a propósito do valor angariado.

