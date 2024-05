Casado com Inês Degener Tomaz, Bernardo Silva destacou a importância que a companheira tem na sua vida numa entrevista que deu à Sky Sports. Na visão do jogador do Manchester City é fundamental ter a perspetiva correta das coisas na hora de encarar a carreira no futebol.

"É um jogo. Não morres se perderes", notou, afirmando que procura jogar com "um sorriso", encarando tudo de forma positiva.

"Quando vou para casa, não interessa se perdi ou ganhei. Ver a minha filha é algo que anseio sempre fazer", sublinhou.

"A vida com a minha filha, a minha mulher e os dois cães, independentemente do que acontece, saber que somos uma boa família, faz-me querer seguir em frente", completa.

Casados desde julho do ano passado, Bernardo e Inês são pais da pequena Carlota.

