Patrícia Palhares usou as suas redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias muito especiais.

A mulher de João Palhinha publicou na sua conta no Instagram as fotografias do batizado do filho do casal, João Maria, de um ano e meio.

"O dia do batizado do João Maria foi perfeito. Obrigada a todas as pessoas especiais que estiveram presentes. Obrigada a todos os parceiros que fizeram acontecer este dia", escreveu Patrícia na legenda das fotografias.

