Bernardo Cascais é, a par de Cecília Borges, o protagonista das novas temporadas de 'Morangos Com Açúcar', e vai dar vida à personagem Leo. O Fama ao Minuto esteve no primeiro dia de gravações na praia de Carcavelos, em Cascais, e conversou com o ator, que contou um pouco sobre a sua trajetória e falou sobre a sua personagem.

É o seu primeiro papel?

Sim, é. No ano passado tentei, mas não fiquei. Nestas três novas temporadas fui a um casting presencial e consegui ficar.

Como reagiu ao saber que seria o protagonista?

Eu só soube que era o protagonista agora já a meio dos ensaios, não tive bem essa noção antes, mas acho que o trabalho tem que ser igual, sendo protagonista ou fazendo qualquer personagem, somos uma equipa, estamos juntos e o trabalho tem que ser igual para todos.

Então não sente maior pressão por dar vida à personagem principal?

Claro que há sempre uma pressão extra, ainda por cima sendo o meu primeiro papel, mas somos uma equipa e estamos juntos, se um erra, erramos todos.

Já tinha alguma experiência como ator antes?

Como ator é o meu primeiro projeto, mas já tinha feito publicidades.

E ser ator era mesmo o que queria?

Sim, já tinha feito uma formação também, com o Marco Medeiros, e era uma área que me interessava muito.

E o que é que se pode saber sobre a personagem, o Leo?

O Leo é um rapaz que vem de uma cidade do interior, de um meio muito pobre. Os pais morreram e o Leo vive com a avó e tem o sonho de ser dançarino. Consegue uma bolsa no Colégio da Barra e vem para Lisboa viver com o irmão, que vai ser interpretado pelo Frederico Barata.

Nesta temporada as personagens têm que dançar. Já tinha formação em dança? Com quem é que estão a aprender?

Eu já tinha alguma formação em dança, mas muito pouca. Estamos a ter aulas na escola do Cifrão.

Tem 26 anos. Como é que é representar uma personagem que é quase 10 anos mais nova?

Claro que já tenho mais maturidade do que alguém com 17 anos. No entanto, a minha personagem, devido a todas as adversidades e o facto de viver num local tão pobre, já tem uma maturidade diferente da dos outros.

Antes deste projeto era Personal Trainer. Como é que fica a carreira como PT agora?

Agora fica um pouco em 'stand by'. Já avisei os meus clientes e o estúdio onde trabalhava, mas é algo que quero continuar a fazer, porque o faço com gosto, por isso, quando tiver folgas, se vir que dá continuarei a dar treinos.

