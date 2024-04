Bernardina Brito falou de tudo - mas mesmo tudo - no podcast 'Tias do Norte', que pode ser encontrado no Youtube.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' respondeu a várias perguntas feitas por cibernautas que estavam a assistir à transmissão, sendo que a dada altura, respondendo à questão "ainda continuas com o mesmo fogo sexual", Bernardina falou sobre uma das maiores fantasias que já realizou.

"Contei lá [na 'Casa dos Segredos'] coisas como... [risos]. Desde ter transado em cima da campa de um morto...", começou por dizer Bernardina.

"Qual [perder] a tesão! O morto já lá está, que se f***. (...) Quando disse que tinha efetuado relações sexuais em cima de uma campa, eu aproveitei e pedi desculpas ao familiar do morto. Não sei quem é, mas educadamente disse: 'já que estou aqui, aproveito para...[pedir desculpa]'", disse ainda a influenciadora.

Bernardina acrescentou que tudo aconteceu durante as festas da sua terra e que não era possível ter relações sexuais nas ruas, que estavam repletas de pessoas. "Assim que meti a mão numa campa, a lápide estava quentinha, ainda estava morna. Eu disse: 'amigo, é mesmo aqui'", vincou também.

Ouça abaixo estas declarações.

