Bernardina Brito lembrou o programa que a tornou conhecida entre o público. Falamos do reality show da TVI 'Casa dos Segredos', no qual participou em 2013, protagonizando alguns dos momentos mais marcantes, desde as suas discussões com Tiago Ginga, com quem teve um relacionamento amoroso, até aos mais engraçados.

Lembrando precisamente esta época da sua vida, Bernardina fez uma partilha a elogiar Teresa Guilherme, que apresentava o formato da TVI.

"Há momentos eternos! Uma das mulheres mais fantásticas de sempre. A Teresa", escreveu na legenda de uma imagem na qual aparecem as duas.

Ora veja:

