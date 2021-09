Bernardina Brito dava início este sábado, 11 de setembro, as suas férias de verão quando um pequeno incidente acabou por quase estragar os planos da família.

A filha mais nova de Bernardina, Kyara, caiu no parque aquático Aquashow e precisou de ser levada às urgências.

"Por aqui estamos a começar [as férias] muito bem. A minha Kyara já caiu no chão do Aquashow e abriu o queixo", começa por contar a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', que preferiu ficar do lado de fora do centro de saúde onde a filha foi assistida por estar muito nervosa e aflita. Ao lado da menina esteve o pai, Pedro Almeida.

"Ui, meu Deus. Isto de ser mãe não é fácil. É a primeira vez que estou a passar por isto, nunca nenhum deles tinha aberto nada", explica, visivelmente emocionada. "Já me fartei de chorar", admite.

Mais tarde, Bernardina mostrou a menina depois de ter levado três pontos e garantiu que Kyara está a recuperar bem.

Bibi, como carinhosamente é tratada pelo público, conta ainda com a presença nesta férias do filho mais velho, Kévim, fruto da relação com Tiago Ginga.

