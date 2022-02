Benedita Pereira satisfez a curiosidade dos seus seguidores do Instagram sobre com quem é parecido e como é o rosto do seu filho, o pequeno Álvaro, de quase dois anos.

A atriz começa por explicar o motivo pelo qual não mostra o menino publicamente, acabando por revelar uma foto única da sua infância que, diz a própria, mostra na perfeição como é o menino.

"Eu não mostro a cara do meu filho por razões de segurança e privacidade, mas hoje perco a cabeça e mostro-vos a minha que é igualzinha à dele. É que até faz impressão", nota.

Álvaro, importa recordar, resulta da relação de Benedita Pereira e Francisco Roldão Cruz.

