Em casa de Benedita Pereira vive-se um dia muito especial. A atriz completa 35 anos esta segunda-feira, 27 de julho.

Uma data ainda mais especial este ano porque é a primeira vez que passa o aniversário com o filho, Álvaro, fruto do relacionamento com Francisco Eduardo Roldão.

Recorde-se que a atriz foi mãe pela primeira vez no passado mês de fevereiro.

Leia Também: "Fomos desconfinar": Benedita Pereira mostra-se a passear com o filho