Ben Stiller e Christine Taylor decidiram dar uma nova oportunidade ao seu amor cinco anos depois de se terem separado.

O ator, de 56 anos, deu a novidade numa entrevista à revista Esquire, publicada esta semana.

Tudo começou depois de Stiller e Taylor, de 50 anos, decidirem que o melhor seria voltarem a viver juntos com os dois filhos por causa da pandemia, que os obrigou a ficar em confinamento.

"Depois, com o passar do tempo, evoluiu", disse a celebridade à publicação. "Estávamos separados e voltamos a estar juntos, e estamos muito felizes", notou. "Tem sido maravilhoso para todos nós. Inesperado e uma das coisas que veio com a pandemia", sublinhou.

"Acho que respeitamos aquilo em que somos iguais e no que somos diferentes. Acho que aceitando isso, podes realmente apreciar alguém porque não estás a tentar mudar essa pessoa por ti", notou.

"Assim que aceitas isso, poupas muita energia. 'Isto funciona para mim, isto não'. Se tiveres esse nível de confiança no teu companheiro, sabes que eu dizer 'não gosto de fazer isso' não quer dizer 'não gosto de ti'", completou.

Pais de Ella Olivia, de 19 anos e de Quinlin Dempsey, 16, Ben e Christine anunciaram a separação após 17 anos de casamento em maio de 2017.

