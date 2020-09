Ben Simmons tem estado a seguir de perto as publicações que Vanessa Hudgens faz no Instagram, tendo colocado 'like' numa série de recentes fotografias da mesma.

Numa das referidas imagens, publicadas em agosto, relata o New York Post, Vanessa Hudgens aparece em biquíni.

Fotos em que a boa forma física da atriz não passa despercebida e que 'encheu' a caixa de comentários de elogios.

Veja na galeria estas e outras fotos de Vanessa Hudgens.

