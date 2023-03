Rúben Vieira, conhecida pelo público como Ben, recorreu à sua conta oficial de Instagram para esta quarta-feira partilhar o resultado da nova avaliação veterinária feita à sua cadela de estimação.

Toby, que o operador de câmara adotou com a mulher, Rita Ferro Rodrigues, sofreu na passada semana um acidente enquanto passeava na rua. A 'patuda' ficou "estendida" ao saltar para um passeio, devido a roturas nos ligamentos cruzados dos dois joelhos.

"Muitos me perguntam todos os dias pela minha cadela Toby e por isso aqui vai… A Toby foi hoje avaliada e, de facto, para lhe dar qualidade na longa vida futura o melhor será partir para a cirurgia. Fiquei com um nó na garganta, confesso, mas quero o melhor para ela", contou Ben, mostrando-se ainda no consultório veterinário.

Leia Também: Rúben Vieira desabafa: "Os últimos dias têm sido muito cansativos"

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues dá novidades sobre estado de 'patuda' após acidente