Casado com Rita Ferro Rodrigues, Rúben Vieira, mais conhecido por Ben, mantém uma relação feliz com a apresentadora há mais de 15 anos. O conhecido técnico de televisão falou sobre o relacionamento durante uma entrevista a Manuel Luís Goucha, onde evidenciou que as diferenças mais flagrantes que existiam entre o seu mundo e o da companheira não influenciaram a sua ligação, pelo contrário.

"Olhava para a Rita e achava-a uma mulher interessante. Mas eram mundos diferentes. Agora, claro que digo que não são, mas tive de passar por isso para dizer que não há diferenças", sublinhou.

"Ela tem um mundo que eu não tinha. A partir daí dá-me os ensinamentos dela e eu os meus, ela mais teórica neste mundo [da televisão] e eu mais prático. Completamo-nos na totalidade", referiu.

Questionado por Goucha como foi recebido pelo sogro, Eduardo Ferro Rodrigues, Ben notou: "É igual a entrar numa família onde não exista um Eduardo Ferro Rodrigues, mas um Manuel Luís Goucha. É exatamente a mesma coisa. É uma pessoa igual às outras".

"São duas pessoas maravilhosas [os sogros], que considero como pais. Sei que o meu pai e a minha mãe não me levam mal, porque eles tratam-me como um filho. Fui logo acarinhado desde o primeiro dia. É aí que se começa a perceber que não há dois mundos diferentes", completa.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues dedica mensagem ternurenta ao irmão gémeo