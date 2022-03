Ben Rathbun, que se tornou conhecido por causa do programa '90 Day Fiancé', do TLC, foi detido no Michigan, esta terça-feira, 15 de março, por violação da liberdade condicional, relata o TMZ.

O homem de 52 anos tinha uma audiência marcada para fevereiro, mas depois de ter faltado à mesma, o juiz determinou a sua detenção.

Recorde-se que Rathbun faz parte da atual temporada do reality show que segue o seu relacionamento com Mahogany Roca, de 22 anos, namorada do Peru.

