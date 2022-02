A equipa do 'Somos Portugal' está de luto. Morreu uma das pessoas que há vários anos acompanha o programa nos vários locais por onde este vai passando.

Rúben Vieira, apresentador e assistente de produção do formato, usou na noite de sexta-feira, dia 11, a sua conta oficial de Instagram para lamentar a perda.

"O 'Somos Portugal', como sabem, é uma família. E quem nos vem visitar certamente fica a fazer parte dela. Este senhor alentejano acompanhava-nos há muitos anos, por muitos lados, sempre com uma alegria contagiante, juntamente com a sua mulher. Hoje recebo, com muita tristeza, a notícia que este vírus lhe tirou a vida", lamenta Ben, como é conhecido pelo público, ao partilhar uma fotografia do amigo.

"À mulher e família as minhas mais sinceras condolências. A si, Sr. Casaca, peço-lhe que, esteja onde estiver, nunca perca a alegria que tanta felicidade nos trouxe. Até sempre, Sr. Casaca", termina.

