Ben Affleck e Jennifer Lopez estão à procura de uma casa para comprar em Los Angeles. O casal foi visto na bairro Holmby Hills, onde uma das propriedades se encontrava à venda por 65 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de euros.

A casa, conforme noticia o site de entretenimento TMZ, tem oito quartos e 12 casas de banho.

"Os amigos deles não ficariam surpreendidos se fossem morar juntos e acabassem assim. Passam todo o tempo livre que têm juntos e fazem um do outro prioridade", revela uma fonte.

"O Ben gosta de estar com os amigos e de fazer as suas próprias coisas, o que a J.Lo adora. Ele tem a sua própria vida e é famoso de uma forma diferente da dela e não está a tentar competir com ela de alguma forma. Eles apenas apoiam-se e amam-se", completou.

A mesma fonte nota que esta é uma fase muito feliz para o casal uma vez que Affleck não sofre o mesmo nível de assédio da imprensa que sofria quando namoraram pela primeira vez.

Recorde-se que o casal recuperou o seu relacionamento este ano. Os dois chegaram a ficar noivos em 2003, mas acabaram por se separar.

