Ben Affleck e Jennifer Lopez continuam no centro das atenções da imprensa internacional, e os paparazzi não perdem a oportunidade de fotografar o casal. Ainda esta quarta-feira, ambos foram novamente 'apanhados' juntos, desta vez no meio do trânsito.

Presos no congestionamento na avenida Sunset Boulevard, as reações do casal à situação foram diferentes. Se Ben mostrou ser a pessoa mais 'calma' no meio do caos, Jennifer deu a entender que não tem muita paciência para estar presa no trânsito.

As imagens deste momento já estão a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

